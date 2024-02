Sconto FOLLE su questo TV monitor Samsung da gaming da 55" (-41%)

Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark è molto più di un semplice monitor da gioco: parliamo di una bestia da 55 pollici con curvatura 1000R, risoluzione UHD 4K, tecnologia Mini-LED, HDR10+, 165Hz e tempo di risposta a 1ms. Un TV monitor a tutti gli effetti che oggi puoi avere su Amazon con un incredibile sconto del 41% sul prezzo ufficiale. E scegliendo il metodo di pagamento Cofidis puoi pagarlo anche a rate.

Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark: per giocare a massimi livelli

Il monitor si presenta con un impressionante schermo da 55 pollici e una curvatura di 1000R: un’accoppiata che ti immergerà completamente nel mondo dei tuoi giochi preferiti, offrendoti una visione panoramica senza precedenti.

La risoluzione ultra HD 4K (3840×2160) e il pannello VA garantiscono immagini nitide e dettagliate, mentre il supporto per HDR10 offre una gamma dinamica superiore per colori più vividi e un contrasto migliore. Con un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, questo monitor assicura un’esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallio, mentre la tecnologia Freesync Premium Pro elimina artefatti e strappi per una grafica impeccabile.

Le opzioni di connettività sono abbondanti, con 4 porte HDMI, 2 porte USB, ingresso audio, oltre a supporto WiFi e Bluetooth per una maggiore flessibilità di collegamento. Le casse integrate offrono un audio potente e coinvolgente, eliminando la necessità di altoparlanti esterni.

Inoltre, con Ark Dial incluso, puoi navigare tra le impostazioni del monitor in modo rapido e intuitivo, regolando facilmente luminosità, volume e altre opzioni. Inoltre, la funzionalità HAS (Height Adjustable Stand) e la possibilità di pivotare lo schermo offrono un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco.

Insomma, parliamo di un monitor enorme pensato per chi non vuole compromessi. Lo sconto del 41% su Amazon è un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.