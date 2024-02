SCONTO FOLLE sullo Smartphone Realme C53 grazie a questo COUPON!

È ormai arrivato il momento di cambiare il tuo smartphone e aspettavi uno sconto vantaggioso? Eccolo qui! Realme C53, dotato di ben 8GB di RAM e 256GB di memoria integrata, crolla in sconto del -44% rispetto al prezzo di listino. E c’è di più: grazie al coupon esclusivo “PSPRFEB24” potrai risparmiare ulteriormente, pagandolo solo 136,00€ anziché gli originali 249,90€ di listino!

Tutte le caratteristiche di Realme C53

Dotato di un ampio display touchscreen da 6.74 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, questo dispositivo offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi, rendendolo perfetto per guardare film, giocare o navigare in internet.

Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, gestisce qualsiasi attività con fluidità e senza ritardi. Il suo processore octa-core garantisce prestazioni eccellenti anche con le applicazioni più impegnative, offrendoti una piacevole esperienza d’uso senza intoppi.

Per quanto riguarda la connettività, il modulo LTE 4G permette di navigare in internet e scaricare file a velocità elevate, mentre la presenza di Wi-Fi, Bluetooth e GPS assicura una connettività completa per soddisfare ogni tua esigenza di comunicazione e navigazione.

La fotocamera principale da 50 megapixel è uno dei punti di forza di questo dispositivo, permettendoti di catturare foto di altissima qualità con dettagli incredibili e colori realistici. Inoltre, i video in fullHD a 1920×1080 pixel assicurano una resa eccellente anche nelle riprese video.

Il design elegante e sottile, con un corpo di soli 7.5mm, rende Realme C53 non solo potente e versatile, ma anche un vero oggetto di stile. È un piacere tenere questo smartphone in mano e mostrare la sua eleganza ovunque tu vada.

Con Realme C53 avrai un dispositivo al top delle prestazioni

