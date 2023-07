Sconto imperdibile McAfee Antivirus: acquistalo subito

Il famoso software antivirus McAfee, noto per le sue eccezionali capacità di protezione, è attualmente offerto con uno sconto imperdibile di 80 euro.

Questo sconto si applica specificamente al piano Total Protection, che ti consente di proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet, tutti con un unico abbonamento.

Questo piano completo garantisce che la tua privacy e i tuoi dati rimangano protetti dalle minacce malware più recenti.

Inoltre, fornisce un’esperienza di navigazione sicura incorporando varie funzionalità supplementari che fanno parte di questa offerta speciale.

McAfee Total Protection offre una protezione all-inclusive per più dispositivi con uno sconto imperdibile

Con McAfee Total Protection, hai accesso a un antivirus in grado di identificare e prevenire rapidamente qualsiasi potenziale pericolo, salvaguardando i tuoi sistemi da danni o accessi non autorizzati ai tuoi dati.

Questo software è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, garantendo una protezione completa per i tuoi dati su tutte le piattaforme.

Con l’inclusione di una VPN integrata, le misure di sicurezza vengono ampliate per coprire situazioni in cui le persone si trovano all’esterno e accedono a reti Wi-Fi pubbliche.

Queste reti sono spesso prese di mira da individui malintenzionati a causa delle loro debolezze intrinseche.

La VPN offre la possibilità di crittografare il traffico dati, rendendolo incomprensibile a persone non autorizzate.

Di conseguenza, le persone possono connettersi a qualsiasi rete senza problemi. Inoltre, gli utenti avranno accesso illimitato ai contenuti multimediali indipendentemente dalle limitazioni geografiche.

McAfee Total Protection offre una gamma di funzionalità aggiuntive. Ciò include un firewall incorporato che garantisce agli utenti la possibilità di gestire il flusso del traffico da e verso i propri dispositivi.

Inoltre, gli utenti hanno accesso a un gestore di password, che funge da archivio sicuro per l’archiviazione di tutte le informazioni sull’account in un’unica posizione.

Per garantire la massima sicurezza, documenti e file importanti possono essere archiviati in un cloud crittografato, utilizzando il robusto standard di crittografia AES a 256 bit, riconosciuto come uno dei metodi più sicuri disponibili.

Oltre a queste funzionalità, McAfee Shredder è uno strumento prezioso che garantisce la completa eliminazione dei file, senza lasciare tracce per potenziali ripristini.

