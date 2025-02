Sconto mai visto sulla telecamera di sorveglianza Beghelli: 13,99€

La telecamera Wi-Fi di videosorveglianza della gamma Beghelli Dom-e al prezzo di soli 13,99 euro è un affare imperdibile. È prodotta dall’azienda italiana leader nel settore e disponibile in questo momento su Amazon con uno sconto del 53% rispetto al listino ufficiale. L’offerta in corso la porta al suo minimo storico da quando è in vendita. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti.

Beghelli Dom-e: solo 13,99 euro per la telecamera

Ha in dotazione un sensore ad alta definizione capace di acquisire immagini e registrazioni a risoluzione Full HD, anche al buio completo, grazie alla visione notturna eseguita con l’impiego di LED IR, efficace fino a 10 metri di distanza. Integra inoltre un sensore di movimento con sistema di notifiche push per inviare avvisi istantanei in caso di anomalia, direttamente sullo smartphone. A questo si aggiungono l’audio bidirezionale per comunicare da remoto e lo slot per microSD fino a 128 GB su cui salvare i contenuti. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: per approfittarne ti basta metterla nel carrello. La telecamera Wi-Fi di videosorveglianza Beghelli della gamma Dom-e è venduta e spedita da Amazon con la consegna gratis prevista entro pochi giorni se la ordini adesso.

Lo sconto del 53% è applicato in automatico e senza precedenti, la porta al prezzo minimo storico di soli 13,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità garantita dal marchio italiano. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce è molto alto: 4,4 stelle su 5.