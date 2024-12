56% di sconto e 3 mesi gratis: l'offerta di NordPass per Natale

L’offerta speciale di NordPass per il Natale è il regalo perfetto da mettere sotto il proprio albero: 56% di sconto e 3 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale. Vale a dire che l’accesso completo a tutte le funzionalità del servizio è in promozione al prezzo mensile di soli 1,29 euro, a conti fatti un caffè. È sviluppato e gestito da Nord Security, la stessa realtà responsabile di NordVPN.

NordPass, l’offerta speciale per la tua sicurezza

Si tratta del password manager per eccellenza, con supporto al salvataggio per un numero illimitato di codici segreti, compatibilità con le passkey e con il riconoscimento biometrico, compilazione automatica dei form, sincronizzazione tra più dispositivi, creazione di chiavi complesse, autenticazione a più fattori, condivisione con le persone fidate e molto altro ancora. C’è anche la scansione del Web a caccia di data leak, per verificare che le credenziali non siano state rubate o esposte a rischio furto, così da poter intervenire subito. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti i dettagli relativi alle funzionalità integrate.

È la soluzione ideale anche per mettere al sicuro i metodi di pagamento, incluse le carte di credito, così da evitare brutte sorprese. In caso di necessità è possibile rivolgere le proprie domande a un servizio di assistenza attivo 24/7. Non è tutto: se in seguito alla sottoscrizione non sarai soddisfatto, avrai 30 giorni di tempo per chiedere un rimborso completo della spesa.

In conclusione, con l’abbonamento biennale Premium NordPass puoi risparmiare il 56% e ottenere 3 mesi gratis, grazie all’offerta speciale in corso. Hai anche la possibilità di scegliere la formula Family (-53%) che permette di gestire fino a 6 profili indipendenti, uno per ogni membro della famiglia.