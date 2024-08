-870€: SCONTO MONSTRE per Samsung Galaxy Z Fold5

La versione con 512 GB di memoria interna del Samsung Galaxy Z Fold5 è protagonista di un’offerta su Amazon che vale assolutamente la pena segnalare: è in sconto di ben 870 euro rispetto al listino ufficiale del produttore. Si tratta di una riduzione della spesa molto consistente, pari al 41%, che porta lo smartphone pieghevole al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita.

Samsung Galaxy Z Fold5 (512 GB) al minimo storico

Ha in dotazione due display, uno interno da 7,6 pollici che si richiude su se stesso e uno esterno con diagonale pari a 6,2 pollici. Le prestazioni elevate sono garantite dal processore octa core affiancato da 12 GB di RAM. Non manca nemmeno un comparto fotografico di fascia alta, che fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale sia in fase di acquisizione che per l’editing. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche nella scheda completa.

Grazie allo sconto di 870 euro applicato in automatico (non servono coupon), in questo momento puoi acquistare la versione da 512 GB dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5 al prezzo finale di 1.249 euro invece di 2.119 euro come da listino ufficiale.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro pochi giorni se lo ordini subito. La colorazione è Phantom Black. Nella confezione è incluso il caricabatterie originale da 25 W. Il voto medio assegnato dalle recensioni di chi lo ha già comprato e messo alla prova è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.