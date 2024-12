SCONTO sulla multipresa smart con Alexa e monitoraggio consumi

È tornata al suo prezzo minimo storico la multipresa smart del marchio ANTELA con funzionalità come la compatibilità con Alexa, la possibilità di controllare l’alimentazione dei dispositivi via applicazione mobile (anche da remoto quando sei lontano) e il monitoraggio dei consumi per favorire il risparmio energetico. In questo momento la trovi in offerta a tempo su Amazon.

L’offerta di Amazon sulla multipresa smart con Alexa

Dotata di connettività Wi-Fi, offre un totale pari a quattro prese AC in cui inserire le spine di elettrodomestici o dispositivo di ogni tipo, oltre a tre porte USB per l’alimentazione o la ricarica dei device come gli smartphone e i tablet. Più nel dettaglio, queste sono due di tipo USB-A (quelle tradizionali con ingresso a forma rettangolare) e una USB-C (il nuovo standard più piccolo e con connettore reversibile). Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto dove puoi trovare tutte le altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Come anticipato, la disponibilità è immediata e, grazie al forte sconto proposto, puoi acquistarla al prezzo minimo storico di 31 euro. Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: ti basta metterla nel carrello per cogliere al volo l’occasione. Le dimensioni sono quelle visibili nell’immagine qui sotto: 34 centimetri di lunghezza, 6 centimetri di larghezza e 4 centimetri di altezza. Il cavo da collegare alla parete è lungo 1,8 metri, così da poterla posizionare ovunque.

La multipresa smart con Alexa è venduta dallo store ufficiale di ANTELA sull’e-commerce e spedita da Amazon. Se la ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Può essere un’ottima idea regalo per Natale, così da far trovare sotto l’albero qualcosa che sarà davvero utile a chi la riceverà.