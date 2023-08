Sconto NeN: luce e gas costano 48 euro in meno

NeN propone un’offerta gas e luce veramente conveniente e interessante, soprattutto se sei stanco del tuo attuale fornitore. Inoltre, grazie allo sconto attuale potrai risparmiare ancora di più.

Ma per quale motivo dovresti rinunciare al tuo attuale fornitore e passare a NeN? Il motivo è semplice: affidabilità, tutela dell’ambiente e pagamento mensile della stessa cifra per 12 mesi. In pratica, quando firmerai il contratto, saprai già quanto spenderai in un anno.

Quindi, con NeN nessuna brutta sorpresa sulla bolletta di luce e gas, nessun aumento improvviso e costi chiari e concisi fin dall’inizio della fornitura. Insomma, saprai esattamente quanto pagherai ogni mese.

Come se non bastasse, grazie alla promozione attuale, potrai risparmiare 48 euro sulla bolletta del gas e della luce.

Con NeN risparmi 48 euro su luce e gas

Se clicchi su questo link per richiedere il preventivo di spese di gas e luce con NeN, in automatico ti verrà già applicato lo sconto sulla prima fornitura.

NeN produrrà il preventivo in pochissimi minuti. Se decidi di cambiare il tuo attuale fornitore di luce e gas, potrai ottenere un ulteriore sconto che, in un momento come quello che stiamo vivendo, è veramente essenziale.

Se ancora ti stai chiedendo perché dovresti passare a NeN per la fornitura di luce e gas, ti rispondiamo dicendoti che pagherai ogni mese la medesima cifra e nulla più.

Mentre con la maggior parte dei fornitori le sorprese sgradite non mancano mani, con NeN avrai tutto sempre chiaro e lampante fin dalla prima bolletta. Basta che carichi una bolletta e saprai subito quando spenderai in anticipo.

Nella rata, oltre al prezzo della materia prima, sono compresi tutti i costi. Poi devi considerare anche l’aspetto ecologico: l’energia distribuita da NeN arriva al 100% dal sole, dall’acqua e dal vento. In questo modo contribuirai anche tua alla salvaguardia dell’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.