Il Mini PC di NiPoGi con Intel e Windows 11 a -29%

NiPoGi AK1 Plus è un Mini PC che, all’interno di un design elegante e curato nei minimi dettagli, racchiude un comparto hardware adatto a gestire lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Oggi torna protagonista su queste pagine per segnalare lo sconto su Amazon che permette di acquistarlo al suo prezzo minimo storico. Passiamone in rassegna i punti di forza.

Mini PC in offerta: il nuovo NiPoGi AK1 Plus

Ecco quali sono le sua specifiche tecniche più importante: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività, due porte USB 2.0, due USB 3.0, doppia uscita video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. A caratterizzare è una striscia LED di illuminazione che corre lungo tutto il perimetro, come visibile in queste immagini. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 199 euro, NiPoGi AK1 Plus è un affare da cogliere al volo. Lo sconto del 29% sul listino è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon. Volendo, è possibile risparmiare un ulteriore 5% inserendo il codice promozionale NJKET8ZR e acquistandone due unità. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio senza spese in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà già entro domani, così da poterlo mettere subito sulla propria scrivania.

