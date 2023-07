Sconto NordPass Family per proteggere le password in famiglia

Quando si tratta di selezionare un password manager, NordPass si distingue come una scelta eccezionale, poiché fornisce una soluzione completa e sicura per proteggere le password in famiglia.

Ma non protegge solo per le password, ma anche passkey, carte di credito e altre informazioni personali cruciali.

Inoltre, offre una gamma di strumenti per gestire e salvaguardare efficacemente le credenziali di tutti i tuoi account.

Attualmente è disponibile un’offerta a tempo limitato con uno sconto del 53% sul piano Family, che ti consente di acquisire fino a 6 account premium a soli € 2,79 al mese.

Questa offerta include anche diversi vantaggi aggiuntivi. Non perdere questa opportunità e acquista NordPass oggi.

NordPass Family a prezzo ridotto per proteggere le password in famiglia

Con lo sconto NordPass Family, hai la possibilità ideale di acquisire uno strumento completamente attrezzato per proteggere le password in famiglia.

Questo password manager è in prima linea nel supportare le passkey, che è l’ultimo standard di autenticazione.

Le passkey eliminano la necessità delle password tradizionali e migliorano notevolmente la sicurezza degli accessi, rendendole estremamente difficili da compromettere.

Con un semplice clic del mouse, tutte le tue credenziali e informazioni personali verranno archiviate in modo sicuro in un istante.

Ogni volta che inserisci informazioni come nomi utente, password, dettagli della carta di credito o qualsiasi altro dato, NordPass ti invierà un messaggio pop-up, dandoti la possibilità di salvare le informazioni all’interno del gestore.

Inoltre, NordPass consente di completare facilmente i campi ogni volta che è necessario effettuare un acquisto o prenotare voli e alloggi.

Questo processo di compilazione è completamente automatizzato, assicurandoti di risparmiare tempo prezioso.

Utilizzando NordPass, gli utenti hanno accesso a una preziosa funzionalità che valuta i punti deboli presenti nelle loro password correnti.

Questa funzione funge da sistema di avviso, notificando alle persone se le loro password sono obsolete, riutilizzate o prive di forza.

Attraverso questa analisi, NordPass garantisce che le credenziali degli utenti rimangano resilienti e impermeabili alle forme più recenti di attacchi informatici.

Approfitta di questi vantaggi e altro ancora acquistando oggi il pacchetto promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.