Sconto PAZZESCO McAfee Total Protection: approfitta ora

Per proteggere il tuo PC mentre sei su Internet, devi accedere a più alti livelli di protezione, che bloccano i malware, mantengono privata la connessione e proteggono le password e i dati di pagamento.

Per sfruttare tutte queste difese, devi attivare sul tuo PC McAfee Total Protection, un pacchetto che combina più sistemi di sicurezza per proteggere il tuo computer e i tuoi dati.

McAfee Total Protection ha un costo di 44,95 euro per un anno e può proteggere contemporaneamente 5 dispositivi.

Ma se vuoi espanderlo fino a 10 dispositivi, il costo passa a 49,95 euro. In entrambi i casi stiamo parlando di uno sconto notevole rispetto al prezzo standard (89,90€ o 99,90€).

Se vuoi accedere a questa offerta, visita il sito Web ufficiale McAfee cliccando sul link riportato di seguito.

Con McAfee il tuo PC sarà totalmente protetto

Quindi ci sono tre buoni motivi che fanno di McAfee Total Protection la scelta ideale. Il pacchetto di servizi di sicurezza dell’azienda comprende:

un antivirus premium che rileva e blocca tutti i software dannosi (virus, malware, ransomware, ecc.) in tempo reale;

che rileva e blocca tutti i software dannosi (virus, malware, ransomware, ecc.) in tempo reale; una VPN che può essere attivata quando vuoi per anonimizzare il traffico dati, eliminare ogni forma di tracciamento e bypassare il blocco dell’accesso ai siti web;

che può essere attivata quando vuoi per anonimizzare il traffico dati, eliminare ogni forma di tracciamento e bypassare il blocco dell’accesso ai siti web; un password manager per la protezione dei tuoi dati e mantenerli disponibili su tutti i tuoi dispositivi.

Per proteggere i tuoi dati, esistono anche strumenti di archiviazione crittografati che applicano la crittografia AES a 256 bit ai file che vanno protetti.

Quindi con McAfee Total Protection hai accesso alla protezione 3 in 1 al prezzo di 44,95 euro per 5 dispositivi e 49,95 euro per 10 dispositivi.

I software McAfee vengono forniti per essere usati con i sistemi operativi Android e iOS, PC Windows, macOS e dispositivi mobili. Clicca sul link sottostante per attivare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.