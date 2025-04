50% di sconto per Ring Pan-Tilt Indoor Camera: è inclinabile

Amazon ha deciso di proporre uno sconto del 50% su Ring Pan-Tilt Indoor Camera, la telecamera per la videosorveglianza della casa adatta a ogni ambiente indoor. Scende così al suo prezzo minimo storico. Chi l’ha già installata all’interno della propria abitazione, per mantenerla sempre monitorata e al sicuro, non può più farne a meno. È possibile posizionarla su un qualsiasi mobile o ripiano oppure, volendo, montarla a parete utilizzando l’apposita staffa inclusa nella confezione.

Minimo storico per Ring Pan-Tilt Indoor Camera

Il suo particolare design le consente di ruotare a 360 gradi e di inclinarsi fino a 169 gradi, così da poter osservare ogni dettaglio della stanza, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura. Ci sono poi la modalità Live View per accedervi in tempo reale attraverso un’applicazione su smartphone, la visione notturna, l’invio di notifiche in caso di anomalia, il sensore che rileva i movimenti e l’audio bidirezionale per comunicare da remoto. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda dell’articolo.

Lo sconto del 50% taglia esattamente a metà la spesa, portandola al suo minimo storico da quando Ring Pan-Tilt Indoor Camera è in vendita. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista la telecamera per la videosorveglianza indoor della casa al prezzo di soli 39,99 euro (invece di 79,99 euro come da listino ufficiale), nella colorazione bianca. Sono inclusi 30 giorni di prova per l’abbonamento Ring Protect.

Trattandosi di un dispositivo progettato e realizzato da Amazon, l’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Se lo ordini subito la riceverai entro pochi giorni con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5/5.