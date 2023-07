SSD 'militare' Samsung da 1 TB in sconto di 30 euro

Basta uno sguardo al design di Samsung T7 Shield per capire quale sia uno dei suoi punti di forza: la SSD portatile da 1 TB, oggi protagonista di un forte sconto su Amazon, è pronta per resistere a tutto. Si tratta quasi di un’unità di grado militare, che non teme le cadute fino a un’altezza di tre metri né il contatto con acqua e polvere, grazie alla certificazione IP65. L’offerta in corso sull’e-commerce permette di comprarla approfittando di una riduzione del prezzo di 30 euro rispetto al listino ufficiale.

Samsung T7 Shield da 1 TB non è la solita SSD portatile

Nessun compromesso per le prestazioni: si arriva a 1.050 MB/s di velocità in fase di lettura e a 1.000 MB/s in scrittura, grazie al supporto dello standard USB 3.2 Gen 2. La compatibilità è garantita con i computer, gli smartphone, i tablet, i lettori multimediali, i televisori e persino le console da gaming. Le dimensioni sono davvero contente, pari a solo ‎8,6×5,7×1,25 centimetri, il peso si attesta a 98 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto di 30 euro applicato in automatico dall’e-commerce, è possibile acquistare Samsung T7 Shield al prezzo finale di 99 euro nella colorazione beige. La confezione include due cavi di connessione, uno con entrambi i connettori USB-C e uno con un capo USB-A.

Amazon gestisce sia vendita che spedizione gratuita a domicilio: se si effettua subito l’acquisto, entro domani la SSD portatile da 1 TB arriverà a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.