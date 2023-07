Metti in tasca 5 GB con il disco Seagate: lo sconto

Occhi puntati sull’offerta Amazon che oggi propone il disco fisso esterno da 5 TB della gamma Seagate Expansion in forte sconto. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su un’unità che tornerà utile quotidianamente sia per il backup dei propri file (scongiurando così il rischio di una perdita accidentale) che per trasportare i contenuti più pesanti in modo rapido. Attenzione: la disponibilità dei pezzi a magazzino è scarsa, come segnala l’e-commerce, meglio approfittarne subito prima del sold out.

Seagate Expansion da 5 TB: forte sconto sul disco fisso

La connessione avviene tramite standard USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0), così da garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati, riducendo di conseguenza le attese durante le fasi di lettura e scrittura. Il cavo è in dotazione. Il supporto è garantito per computer con sistema operativo Windows e macOS (su questi ultimi è necessario eseguire una formattazione iniziale). Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto, qui sotto è invece visibile il design.

Al prezzo finale di 109 euro, il disco fisso esterno da 5 GB della gamma Seagate Expansion è un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand. Inoltre, a promuovere la linea sono le quasi 16.000 recensioni positive ricevute da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Chiudiamo che le unità a disposizione sono poche: meglio non perdere tempo e approfittarne subito se interessati. Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno, dunque gli ordini effettuati subito saranno consegnati già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.