 Sconto stellare sul set LEGO Star Wars di C-3PO: -40%
Sconto stellare sul set LEGO Star Wars di C-3PO: -40%

Assembla ed esponi in casa o in ufficio il set di LEGO Star Wars dedicato al droide C-3PO: oggi lo trovi al minimo storico su Amazon.
Sconto stellare sul set LEGO Star Wars di C-3PO: -40%
Assembla ed esponi in casa o in ufficio il set di LEGO Star Wars dedicato al droide C-3PO: oggi lo trovi al minimo storico su Amazon.

Appassionati di Guerre Stellari, questa segnalazione è per voi: è attivo lo sconto del 40% sul set LEGO Wars dedicato al personaggio di C-3PO, uno dei più amati della saga. In questo momento si trova al suo minimo storico, grazie alla promozione per la Festa delle Offerte Prime, evento in corso su Amazon fino a mezzanotte. È alto in totale 38 centimetri.

LEGO Star Wars: super sconto sul set di C-3PO

Composto da ben 1.138 pezzi da assemblare con cura, riproduce in modo fedele l’unità. Il modellino è accurato nei dettagli, con testa e braccia mobili che consentono di riproporre le classiche pose viste nei film. Include anche una minifigure dello stesso C-3PO con targhetta, un’accoppiata perfetta per esporlo. Una curiosità: il droide, chiamato D-3BO nella versione italiana delle pellicole, è l’unico protagonista, insieme a R2-D2, ad apparire in tutti i capitoli della serie degli Skywalker. Scopri di più nella scheda completa.

Il set LEGO Star Wars dedicato a C-3PO

Da listino ufficiale LEGO costerebbe 139,99 euro, ma grazie allo sconto del 40% di oggi puoi allungare le mani sul set Star Wars di C-3PO al suo prezzo minimo storico di 84,20 euro. Non è mai stato così conveniente. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista entro domani.

LEGO Star Wars 75398 C-3PO – Modellino di Droide da Costruire – Kit Modellismo per Adulti da Esposizione e da Collezione – Include Supporto, Targa Informativa e Minifigure – Idea Regalo per i Fan

Ti restano solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte Prime, evento organizzato dall’e-commerce e dedicato allo shopping autunnale. È il primo appuntamento della stagione che porterà alle festività. Per approfittarne è necessario l’abbonamento Prime, così da accedere a occasioni speciali in ogni categoria.

Pubblicato il 8 ott 2025

Davide Tommasi
8 ott 2025
