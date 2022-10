Sconto sui lettori CIE: per chi preferisce fare a meno dello SPID

Lo SPID è uno strumento di grande comodità, ma ha in sé alcuni elementi che potrebbero risultare particolarmente ostici per persone con scarsa alfabetizzazione informatica. In molti casi, insomma, anche la semplicità di uno SPID potrebbe non essere adatta alle scarse conoscenze di persone per le quali anche solo la semplice procedura di registrazione di una identità digitale può diventare un ostacolo insormontabile.

Lo sconto disponibile su Amazon per i lettori di carte CIE può essere una soluzione utile, da cogliere al volo per tutti coloro i quali non intendono intraprendere la procedura di registrazione di uno SPID, ma che vogliono al tempo stesso poter approfittare di quei servizi online che la PA è oggi in grado di offrire dal Web.

Il lettore è pienamente compatibile con Carta d’Identità Elettronica 3.0, in grado dunque di carpire i dati disponibili sulla card: è sufficiente installare l’apposito software e collegare il dispositivo, insomma, per poter avere l’accredito necessario per l’accesso ai diversi siti della Pubblica Amministrazione abilitati (dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e molti altri ancora).

Un improvviso sconto del 15% consente di accedere a questo tipo di lettori con un costo pari a 42,33 euro: nel momento in cui pubblichiamo lo sconto è ancora disponibile e 42 euro è dunque il costo con cui è possibile acquistare la grande opportunità di accedere a tutti questi servizi senza muoversi da casa, senza code allo sportello, senza prenotare l’assistenza della PA. Un investimento ben ripagato, insomma, che oggi è accessibile a prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.