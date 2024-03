Sconto totale Norton: pacchetto 360 Premium al -60% per un anno

Il cyberspazio è un campo minato, pieno di rischi informatici, ma la protezione non deve costare un occhio della testa. Ecco una soluzione che combina affidabilità e convenienza: Norton 360 Premium, che offre uno sconto totale su tutte le funzionalità incluse nel pacchetto.

Sconto totale sul pacchetto Norton 360 Premium: ecco cosa contiene

Se il pensiero di virus e hacker ti tiene sveglio la notte, la soluzione è adesso a portata di mano. La promo davvero speciale di Norton ti permette di blindare fino a dieci dispositivi e di salvaguardare i tuoi dati più preziosi in 75 GB di spazio cloud per i backup, il tutto a un costo che ti farà sorridere.

Per le famiglie allargate o le piccole imprese che necessitano di sicurezza di alto livello, Norton 360 Premium respinge efficacemente tutte le minacce digitali. Ti protegge durante la navigazione, cripta i tuoi dati sensibili e gestisce le password con la massima sicurezza.

Pensa alla tranquillità di proteggere fino a dieci dispositivi e al contempo di risparmiare più della metà del prezzo. È la soluzione ideale per mettere al sicuro i documenti; invece, per i genitori che vogliono un internet sicuro per i loro bambini, offre strumenti specifici per la protezione dei più piccoli.

Con la VPN dedicata, il software si adatta a ogni dispositivo, garantendo una navigazione privata e anonima.

Riepilogando, la VPN sicura, il password manager e 75 GB di backup cloud mettono te stesso, i tuoi dati e i tuoi dispositivi al sicuro dai cybercriminali. E tutto questo soli 44,99 euro per il primo anno, che equivale a uno sconto del 60% sul prezzo di listino.

Cogli subito l’occasione per rafforzare la sicurezza dei tuoi dispositivi senza svuotare il portafoglio. Norton 360 Premium è ciò che ti occorre se vuoi sentirti sereno e protetto.