Scontrina è la nuova acquisizione di Aruba

Con l’obiettivo di fare il suo ingresso nel mercato dei corrispettivi telematici, in espansione e per il quale è prevista un’ulteriore forte crescita da qui ai prossimi anni, Aruba ha appena annunciato l’acquisizione di Scontrina. È la soluzione 100% digitale che consente di emettere scontrini elettronici direttamente da smartphone o tablet, senza bisogno di un registratore di cassa tradizionale e fisico.

Aruba annuncia l’acquisizione dell’app Scontrina

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per raggiungere la stretta di mano. L’obiettivo dichiarato dal gruppo è quello di sviluppare integrazioni tra Scontrina e il proprio ecosistema di servizi digitali, a partire dalla fatturazione elettronica e dai sistemi POS. Di fatto, andrà ad inserire in una suite di software gestionali.

A questo si aggiungeranno funzionalità evolute pensate per soddisfare esigenze specifiche come quelle delle attività che richiedono più account, le realtà con più punti vendita o sedi. È inoltre previsto un potenziamento dell’offerta commerciale, con formule integrate e canali distributivi condivisi. Questo il commento di Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba.

Con l’acquisizione di Scontrina arricchiamo l’ecosistema di Aruba con una soluzione digitale pensata per semplificare concretamente l’operatività quotidiana di commercianti, professionisti e piccole imprese. Scontrina unisce facilità d’uso, mobilità e conformità normativa in un’unica app, eliminando la complessità tecnica dei registratori di cassa tradizionali. Non solo, il nostro obiettivo è integrarla pienamente con i servizi digitali Aruba per offrire ai nostri clienti una suite sempre più completa e connessa, capace di accompagnarli in ogni fase della loro trasformazione digitale.

Scontrina: come funziona l’app

Come funziona? L’app abilita l’emissione degli scontrini, la gestione di resi e annulli, la consultazione dello storico sempre aggiornato e l’invio automatico dei dati all’Agenzia delle Entrate. Il tutto con pochi clic, attraverso un’interfaccia intuitiva e un accesso semplificato su Fisconline, anche tramite SPID.

Lo scontrino digitale può essere spedito al cliente via email, WhatsApp, SMS o codice QR. Rimarrà comunque disponibile la stampa, con una piccola stampante termica portatile. Non manca il supporto a tutti i metodi di pagamento (anche multipli per la stessa tranmsazione) e non richiede operazioni di chiusura giornaliera della cassa.

Al momento, la soluzione proposta da Scontrina è disponibile con un piano di abbonamento con rinnovo mensile proposto al prezzo di 8,19 euro (IVA esclusa) e uno annuale da 65,57 euro (sempre IVA esclusa). L’applicazione è in download per smartphone e tablet. Si rivolge in particolare a strutture ricettive come B&B e case vacanze, attività stagionali, piccoli esercizi, NCC, food truck e professionisti in regime forfettario.