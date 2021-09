Scopa elettrica Xiaomi a prezzo imperdibile su Amazon

Stai cercando una scopa elettrica? Allora sei nel posto giusto dato che quella di Xiaomi è disponibile su Amazon a soli 94,98€. Con un ribasso del 37% te la porti a casa risparmiando più di 50 euro e potendo pulire tutta la tua abitazione in modo magistrale.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi: la scopa elettrica che ti fa impazzire

La Mi Vacuum Cleaner Lite non è un prodotto nuovo, ma bensì uno di quelli che è da sempre sulla bocca di tutti. Non averla mai vista è praticamente impossibile dato che è una delle più ambite all'interno dell'ecosistema Xiaomi.

Grazie a questa scopa elettrica non solo pulisci casa in modo veloce, ma non devi neanche sforzarti di trovare una presa per la spina o di cambiare sacchetto. Quindi non comprarla sarebbe un po' da pazzi viste tutte le comodità che ti offre.

È leggerissima e quando non la utilizzi la fissi al muro grazie alla sua base di appoggio. La potenza di aspirazione è elevata tant'è vero che con il filtro HEPA elimina il 99,9% della polvere e l'aria che viene rimessa in circolo è sana e ottima da respirare.

Trattandosi di un prodotto sprovvisto di fili, hai a disposizione una batteria che vanta 45 minuti di autonomia in modalità standard e 15 in modalità MAX: decidi tu quale attivare.

Inoltre arriva con due accessori inclusi per poter pulire anche la tappezzeria e gli spazi più difficili da raggiungere.

Acquista subito questa scopa elettrica di Xiaomi su Amazon a soli 94,98€. La ordini e la ricevi a casa in un solo giorno lavorativo se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite, ma ci impiegano qualche giorno in più.