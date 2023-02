Scoperto un malware in una popolare mod di Final Fantasy 14

La community del noto videogioco Final Fantasy 14 è in subbuglio dopo che è stato scoperto un malware integrato in una delle più popolari mod del titolo.

A quanto pare, il componente aggiuntivo GSHADE (ampiamente utilizzati per migliorare e/o alterare l’estetica del gioco) è stato integrato di recente un agente malevolo.

Dal canto suo Marot, lo sviluppatore dietro alla mod, ha affermato di aver inserito di proposito il malware senza il fine di danneggiare gli utenti, ma di impedire l’utilizzo di una mod “concorrente”. Lo stesso ha affermato che, avesse realmente voluto agire per attaccare i videogiocatori, avrebbe potuto integrare un payload o qualcosa di simile.

Allo stato attuale, la mod agirebbe solo se abbinata a quella del rivale, andando a spegnere il computer in uso. Sebbene il malware sia stato immediatamente rimosso, la polemica è montata sui social network, visto che i videogiocatori si sono sentiti traditi da questo comportamento dello sviluppatore.

Questa popolare mod di Final Fantasy 14 dimostra quali siano i rischi per i videogiocatori

Quanto avvenuto con GSHADE, conferma che l’ambito del gaming è potenzialmente terreno fertile per i malware.

Al di là dei software contraffatti, anche le semplici mod possono contenere agenti malevoli, potenzialmente molto pericolosi. L’adozione di un antivirus di livello, dunque, risulta essenziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.