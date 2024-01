Scopri il futuro del gaming con una VPN a soli 3,99 euro al mese

Una VPN può abbattere le barriere geografiche per il gaming online, garantendo la massima libertà agli utenti, senza alcuna penalizzazione per quanto riguarda le prestazioni. Un servizio di questo tipo, infatti, consente di geolocalizzare la propria posizione, spostando il proprio IP e, quindi, andando ad aggirare eventuali blocchi geografici.

Per i videogiocatori, quindi, utilizzare una VPN consente l’accesso a titoli e server per il multiplayer non disponibili nella propria regione. Ci sono anche altri vantaggi: una VPN, infatti, rende anonimo il traffico dati, grazie alla crittografia, e non traccia l’attività dell’utente.

La soluzione migliore per una VPN per il gaming, in questo momento, è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese, grazie all’offerta in corso dedicata al piano biennale. Aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile arricchire la sottoscrizione con 1 TB in cloud, che torna sempre utile, soprattutto grazie alla protezione della crittografia.

Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

VPN per il gaming: perché scegliere NordVPN

NordVPN è la migliore VPN sul mercato e rappresenta la soluzione giusta anche per chi cerca una VPN per il gaming. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia

il sistema Threat Protection che rileva e blocca il software potenzialmente malevolo durante l’utilizzo della rete VPN

che rileva e blocca il software potenzialmente malevolo durante l’utilizzo della rete VPN un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione facilmente

sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione facilmente una connessione senza limiti di banda, ottimizzata per il gaming e lo streaing

Con la promozione in corso, NordVPN costa 3,99 euro al mese oppure 5,99 euro al mese andando ad aggiungere 1 TB in cloud e il password manager. Questi costi si riferiscono all’attivazione del piano biennale.

Le offerte di NordVPN includono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Su tutte le versioni del servizio c’è sempre una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.