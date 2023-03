Scopri l’Apple MANIA su Amazon: tutti gli sconti delle Offerte di Primavera

Neanche i prodotti Apple sono scampati alle offerte di Primavera Amazon. Per tua fortuna ci sono tantissimi prodotti attualmente in promozione e sa tempo stavi valutando l’acquisto di uno o dell’altro, beh: non hai tempo da perdere.

Non ha senso perdere tempo in parole su quanto i dispositivi firmati dalla mela di Cupertino sia affidabili. Se cerchi praticità e un ecosistema che funzioni alla grande, questi sono quelli che fanno al caso tuo. Affidabili e di ultima generazione, ai prezzi attuali sono un vero e proprio regalo.

Prima di farti scoprire cosa Amazon ha in serbo per te, ti ricordo che basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per ottenere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple Mania: tutti i prodotti di Cupertino in offerta su Amazon

I prodotti firmati Apple in sconto sono diversi. Per semplificarti la lettura te li riassumo in diverse categorie così da trovare subito quello di cui sei in cerca.

Smartphone Apple

Non mancano all’appello i ricercatissimi smartphone. Se non intendi puntare ai modelli più avanzati e costosi, hai pane per i tuoi denti. Attualmente in offerta trovi:

iPad e Accessori

Se il telefono già lo hai ma puoi avere uno schermo più grande su cui disegnare, lavorare o passare il tempo non ti perdere:

2020 iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Oro rosa (4ª generazione) – in vendita su Amazon a soli 649€.

2020 iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Argento (4ª generazione) – in vendita su Amazon a soli 649€.

Se invece sei in cerca di un accessorio come un Watch per poter avere sempre tutto a portata di polso, non puoi farti scappare:

Watch Series 4 (GPS + Cellulare) Cassa 44 mm in Acciaio Inossidabile e Loop in Maglia Milanese

– in vendita su Amazon a soli 399€.

Watch Series 4 (GPS + Cellulare) Cassa 40 mm in Acciaio Inossidabile Color Oro e Loop in Maglia Milanese Color Oro – in vendita su Amazon a soli 399€.

MacBook e Mac Mini

Per ultimi, ma non per importanza abbiamo i dispositivi più ricercati ossia i computer portatili e non solo. Trovi in promozione alle Offerte di Primavera:

2019 MacBook Pro (16″, 16GB RAM, Archiviazione 1TB) – Argento – in vendita su Amazon a soli 2299€

2018 Mac mini (Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz, 8GB RAM, 512GB) – in vendita su Amazon a soli 649€.

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) – in vendita su Amazon a soli 749€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.