Scopri NeN: energia green e prezzo fisso per 12 mesi

La fine del mercato tutelato in Italia è prevista per il 10 gennaio 2024 (gas) e per il 1 aprile 2024 (energia elettrica). Questo significa che, fra pochi mesi, tutti i clienti domestici non vulnerabili dovranno scegliere un fornitore nel mercato libero. La fine del mercato tutelato può rappresentare una grande opportunità per i consumatori che desiderano risparmiare sui costi delle bollette. Tuttavia, bisogna saper scegliere bene, in modo da evitare brutte sorprese. Uno dei migliori fornitori sul mercato, per costi e trasparenza è NeN. Si tratta di un’azienda che dà valore alla sostenibilità ambientale. Tutta l’energia elettrica acquistata deriva da fonti rinnovabili, come il sole, il vento e l’acqua. Inoltre, questo fornitore di energia green offre ai nuovi clienti la certezza di un prezzo fisso bloccato per 12 mesi. Inoltre, l’azienda ti offre anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

NeN: come funziona il prezzo fisso bloccato per 12 mesi

Per calcolare la rata, NeN recupera i consumi della tua fornitura nell’ultimo anno, applicando il prezzo NeN, insieme agli altri costi (ad esempio le tasse e gli oneri per la gestione del contatore). Una volta trovato il prezzo totale, questo viene diviso in 12 rate, che rimarranno fisse per tutto l’anno. L’anno successivo l’azienda ricalcolerà la rata, tenendo però conto dei consumi dell’anno precedente. Naturalmente ciò non significa che la nuova tariffa sarà più alta della precedente. Se i tuoi consumi sono stati minori dell’anno precedente, anche la tua bolletta sarà più leggera.

Se vuoi tenere sempre sotto controllo i tuoi consumi, puoi acquistare Robo al prezzo di 108 euro (più 2 euro al mese per il monitoraggio). Si tratta di un dispositivo da collegare all’app di NeN che ti permette di monitorare in ogni momento l’energia e la potenza che stai utilizzando. Questo device è in grado di identificare il consumo di elettrodomestici, come frigo, lavatrice, lavastoviglie, ecc., ma anche lo stand-by della TV, il PC e tanto altro. Robo ti consente di sapere in tempo reale quanto stati consumando e i dispositivi coinvolti. Ciò ti permetterà di analizzare in dettaglio consumi e provare a ridurli. Passa a NeN e scopri un nuovo modo di risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.