Scopri NOW: serie TV, sport e film da 6,99€

Sei appassionato di serie TV, film, eventi sportivi e programmi di intrattenimento ma stanco di costosi abbonamenti? NOW ti offre la libertà di accedere al meglio della TV Sky e di tanto altro ancora, senza il vincolo di un abbonamento tradizionale, e con una flessibilità che si adatta perfettamente al tuo stile di vita. Senza contare la facilità di abbonarsi completamente online.

Perché dovresti abbonarti a NOW

Il primo motivo è l’accesso a contenuti premium ad un prezzo vantaggioso. A partire da soli 6,99€ al mese, con NOW puoi avere l’intrattenimento e le serie TV di Sky. Dimentica i costosi pacchetti televisivi: con NOW puoi scegliere esattamente ciò che vuoi vedere, senza spese nascoste o impegni a lungo termine.

Che tu sia un fanatico delle serie TV, un amante del cinema, un appassionato di sport o semplicemente alla ricerca di programmi di intrattenimento di qualità, NOW ha qualcosa da offrirti. Con i Pass tematici ogni membro della famiglia troverà sicuramente il proprio programma preferito.

Infatti, grazie alla flessibilità dell’abbonamento NOW, puoi sottoscrivere specifici pacchetti di contenuti basati sui tuoi interessi personali. Vuoi solo il calcio? Nessun problema. Preferisci le serie TV? C’è un pacchetto per te. Con NOW, paghi solo per quello che realmente ti interessa vedere.

Pensando all’aspetto pratico, NOW è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, dalla smart TV a console di gioco, passando per computer, tablet e smartphone. Puoi goderti i tuoi contenuti preferiti in 4K, vivendo un’esperienza visiva di altissima qualità, ovunque tu sia e in qualsiasi momento, senza interruzioni pubblicitarie.

Non perdere l’occasione di entrare nel mondo NOW! Clicca sul pulsante qui sotto per scoprire di più sui pacchetti disponibili e sull’incredibile flessibilità che solo NOW può offrirti. Abbonati oggi stesso e inizia subito a godere dell’ampia offerta di intrattenimento che ti aspetta.