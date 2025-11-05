 Scopri ora le playlist del momento su Amazon Music Unlimited
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scopri ora le playlist del momento su Amazon Music Unlimited

Preparati ad ascoltare le hit del momento e i migliori audiolibri su Amazon Music Unlimited: è gratis per 1 mese.
Scopri ora le playlist del momento su Amazon Music Unlimited
Musica
Preparati ad ascoltare le hit del momento e i migliori audiolibri su Amazon Music Unlimited: è gratis per 1 mese.

Su Amazon Music Unlimited puoi scoprire un catalogo di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, playlist aggiornate con le hit del momento e più di 350.000 audiolibri per un’esperienza audio completa e di alta qualità. Se non l’hai mai provato, puoi attivare la prova gratuita di un mese.

Attiva Amazon Music Unlimited

Il catalogo di Amazon Music Unlimited include tutto quello che cerchi: non solo le hit del momento, ma anche classici intramontabili inseriti in playlist curate per ogni genere, occasione e mood. L’ascolto è senza interruzioni pubblicitarie, con il cambio traccia illimitato e qualità audio in HD e Ultra HD, fino al supporto per l’audio spaziale e definizione lossless. Insomma, sarà come essere in studio.

L’integrazione degli audiolibri di Audible è un altro fattore da tenere in considerazione: con il tuo abbonamento potrai scegliere un audiolibro al mese da un catalogo globale di oltre 350.000 titoli, inclusi più di 18.000 in lingua italiani.

Per il resto, puoi anche anche creare le tue playlist personalizzate o affidarti ai suggerimenti dell’algoritmo, che impara dai tuoi ascolti. L’app è disponibile u tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, smart speaker come Echo, smart TV e persino in auto con Android Auto e Apple CarPlay con la possibilità di scaricare musica e audiolibri per l’ascolto offline. Provalo gratis per un mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tre mesi di musica gratis, senza limiti: prova adesso Apple Music

Tre mesi di musica gratis, senza limiti: prova adesso Apple Music
Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)

Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)
Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo

Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo
Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova

Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova
Tre mesi di musica gratis, senza limiti: prova adesso Apple Music

Tre mesi di musica gratis, senza limiti: prova adesso Apple Music
Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)

Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)
Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo

Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo
Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova

Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 nov 2025
Link copiato negli appunti