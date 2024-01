Scopri perché una VPN è la scelta migliore per la tua privacy in aeroporto

Viaggiare molto implica una notevole esposizione ai pericoli del web. Questo perché, solitamente, si è abituati a connettersi a reti WiFi poco sicure. Ecco perché la scelta migliore per la tua privacy è una buona VPN. Sul mercato ce ne sono davvero tante, tutte molto ricche di funzionalità. Tutta via è importante scegliere quella giusta che garantisca il massimo della sicurezza, il rispetto dei tuoi dati personali e sistemi di difesa che ti permettano di risparmiare sull’abbonamento.

Tra tutte il nostro consiglio va su NordVPN. Grazie a questa soluzione, in un’unica app multidispositivo compatibile con tutti i sistemi operativi, hai il necessario per rimanere al sicuro e proteggerti da qualsiasi minaccia online. Facile da installare, si configura in modo rapido, veloce e intuitivo su tutti i tuoi device. La licenza del piano biennale è valida per 6 dispositivi. Cosa stai aspettando? Ottienila ora a un prezzo speciale.

Perfetta per i tuoi momenti in aeroporto, fornisce un tunnel criptato dove la tua connessione viene incanalata per mantenere il più stretto anonimato online. Ogni informazione diventa invisibile a terzi grazie alla crittografia di livello superiore applicata da questa VPN sia in entrata che in uscita. Così puoi acquistare online senza il pericolo che qualche malintenzionato acquisisca i tuoi dettagli di pagamento per truffarti.

NordVPN: in un solo abbonamento non solo VPN

Attiva NordVPN. Con un solo abbonamento hai tutto il necessario per mettere in sicurezza i tuoi dispositivi e proteggere la tua privacy da qualsiasi minaccia online. Oltre a un’ottima VPN, questa soluzione integra la nuova tecnologia Threat Protection, unica nel suo genere. Questa mantiene attive tre funzionalità in grado di migliorare notevolmente la tua connessione sicura:

l’anti-malware blocca malware e virus contenuti in file, email e siti pericolosi; l’anti-tracker ferma tentativi di monitoraggio da parte di tracker, aziende e cybercriminali; l’ad-blocker nasconde pubblicità, banner e pop-up su siti e app.

