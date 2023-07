Scopri il TRUCCO per vedere Hulu in streaming dall'Italia

Molti credono che internet renda liberi. In realtà, anche se ci sono tantissimi contenuti fruibili, sono molti di più i contenuti inaccessibili a causa di censure e georestrizioni. Per ottenere la vera libertà di accesso all’internet illimitato in tutti i suoi contenuti devi installare e attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Addirittura, con questa VPN in funzione e alcuni accorgimenti, potrai accedere a Hulu.

Sì, hai capito bene. Se stavi da tempo sognando questo momento, abbiamo un trucchetto che ti permetterà di vedere in streaming tutti i titoli a catalogo su questa piattaforma statunitense. Si tratta di un metodo efficace al 100% che richiede solo qualche minuto di applicazione la prima volta. Poi risulta molto veloce e pratico. Tutto sta a sfruttare in modo intelligente le funzionalità che NordVPN mette a disposizione.

In questo modo potrai vedere in streaming on demand Hulu tutte le volte che vuoi come se ti trovassi negli Stati Uniti d’America. Avrai accesso a tutti i contenuti esclusivi di questa piattaforma tra cui film, serie TV e molto altro ancora che stanno facendo impazzire tantissimi utenti. Non perdere altro tempo, scopri come puoi realizzare il tuo sogno.

Hulu: come impostare NordVPN per accedere alla piattaforma di streaming

Se vuoi vedere in streaming dall’Italia tutti i contenuti di Hulu, per prima cosa devi scaricare e installare NordVPN sul tuo dispositivo. Tranquillo, l’app ufficiale è multidispositivo e compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi, incluse anche le smart TV. Una volta installata devi aprirla e accedere con le credenziali fornite in fase di registrazione. Dopodiché, prima di attivarla, devi entrare nella sezione dedicata ai server.

Lì è necessario che selezioni e ti connetti a un server statunitense. Una volta fatto questo accendi la VPN mettendola in funzione. Solo ora puoi accedere a Hulu registrando un nuovo account. Terminato il processo di iscrizione avrai a disposizione tutto il catalogo di questo servizio di streaming on demand. Ovviamente, ogni volta che vorrai accedervi, è importantissimo selezionare un server statunitense per cambiare la tua posizione virtuale e aggirare così i blocchi regionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.