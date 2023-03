Scuola e ufficio: giorno di sconti, per studenti e partite IVA

Giorno di sconti speciali su Amazon per tutto quanto concernente la cancelleria ed i prodotti per l’ufficio. Penne, evidenziatori, raccoglitori e molto altro, con sconti che vanno dal 10 al 50%. Una apposita pagina è stata allestita per dar forma a questa speciale vetrina che durerà soltanto poche ore e che contiene gran parte dei prodotti che possono servire tanto nello studio quanto nel lavoro di ogni giorno.

Sconti per la cancelleria

Ad esserne coinvolto è l’intero mondo della cancelleria e questi sono soltanto alcuni esempi di ciò che si può trovare in vetrina in queste ore:

Tra gli sconti più importanti si segnalano in particolare tutti i prodotti della linea Moleskine, il cui prezzo crolla in molti casi fino a dimezzarsi consentendo di mettere nello zaino o sulla scrivania l’iconica agenda per l’organizzazione delle proprie attività.

Per studenti e per partite IVA

Se si combina lo sconto disponibile sul materiale per cancelleria con il risparmio Iva derivante dall’acquisto con Partita IVA (per professionisti e aziende), l’acquisto con Amazon Prime diventa doppiamente vantaggioso e consente privilegi ulteriori. Giornate sconto di questo tipo, insomma, possono diventare un’ottima opportunità per riempire gli scaffali con materiale di riserva, utile in ogni occasione, per poter avere una scrivania sempre in piena efficienza per concentrarsi esclusivamente sullo studio o sul lavoro.

Per gli studenti, invece, il massimo vantaggio è nelle mani di quanti fanno proprio un abbonamento Amazon Prime con lo sconto del 50% dedicato alle università. Gli universitari possono approfittarne cliccando qui e siglando il proprio abbonamento a soli 24,95€/anno, prezzo che include spedizioni gratuite, film su Amazon Video, musica su Amazon Music e molto altro ancora.

