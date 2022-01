Scuole connesse e sanità connessa: ecco i bandi

Dopo il bando per i piani Isole minori e Italia 1 Giga, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha pubblicato anche i bandi per i piani Scuole connesse e Sanità connessa. L'obiettivo è portare la banda ultralarga a quasi 10.000 istituti scolastici e oltre 12.200 ospedali entro il 30 giugno 2026.

Piano Scuole connesse

I due bandi rientrano negli interventi previsti dalla “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga – Verso la Gigabit Society” che verrà completata nei prossimi mesi con il bando per il piano Italia 5G. I fondi sono stati stanziati con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il piano Scuole connesse prevede il completamento dell'intervento pubblico già avviato nel 2020 per portare una connessione FTTH con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps a 9.915 scuole.

Il bando prevede otto aree geografiche (lotti) per un importo a base di gara di circa 184 milioni di euro. Gli operatori possono aggiudicarsi un massimo di quattro lotti. Oltre a fornitura e posa in opera della rete di accesso devono garantire servizi di gestione, assistenza tecnica e manutenzione per almeno sei anni dal completamento dei lavori.

Piano sanità connessa

Il piano Sanità connessa prevede connessioni FTTH con velocità simmetriche fino a 10 Gbps. In particolare:

Connettività fino a 10 Gbps con banda minima garantita di almeno 1 Gbps per ospedali, strutture di ricovero e centri di elaborazione territoriale

Connettività fino a 1 Gbps con banda minima garantita di almeno 500 Mbps per le strutture di assistenza territoriale

Connettività fino a 1 Gbps con banda minima garantita di almeno 100 Mbps per ambulatori, strutture di assistenza e riabilitazione

L'importo a base di gara è di circa 387 milioni di euro. Le 12.279 strutture sanitarie sono state suddivise in otto aree geografiche (lotti). Gli operatori possono aggiudicarsi un massimo di quattro lotti. Oltre a fornitura e posa in opera della rete di accesso devono garantire servizi di gestione, assistenza tecnica e manutenzione per almeno cinque anni dal completamento dei lavori.

Le offerte per uno o più lotti dei due bandi devono essere presentate entro le ore 13 del 15 marzo 2022.