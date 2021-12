E se fibra, luce, gas e Amazon arrivassero tutte insieme?

In una qualsiasi abitazione è ormai necessario possedere tre utenze: luce, gas e fibra per navigare su internet in maniera semplice e veloce. In genere queste vengono affidate a tre aziende diverse, dovendo poi fare i conti con tre tipologie di bollette diverse ed eventualmente dover anche richiedere supporto a tre centri di assistenza diversi. Non sarebbe quindi più comodo affidarsi ad un unico provider? E se questo offrisse anche un buono regalo Amazon da ben 100 euro da spendere sul catalogo di prodotti di ogni genere di prodotti più ampio del mondo? Tutto ciò è possibile grazie alla nuova offerta Sunlight di Sorgenia.

Fibra, luce e gas ad un prezzo incredibile con Sorgenia

Prima di iniziare ad analizzare la promozione, diciamo subito che soltanto chi vive in una zona coperta da tutte e tre le utenze potrà effettivamente approfittare dell'offerta. Questo significa che il tutto varrà soltanto nelle città in cui sarà disponibile la fibra FTTH. Ovviamente ciò potrà essere facilmente verificato nella pagina dedicata alla promo, in cui basterà soltanto digitare il proprio indirizzo di casa e cliccare su “Verifica copertura”. In alternativa, sarà anche possibile chiamare gratuitamente al numero 800 130 311.

La fibra di Sorgenia avrà un costo mensile in promozione, ancora per pochi giorni, di soli 24,50 euro al mese, eventualmente attivabile anche senza richiedere le utenze di luce e gas. Qualora si decidesse di acquistare l'intero bundle, si andranno invece a risparmiare fino a 270 euro l'anno. In più, come anticipato, si riceverà anche una gift card da 100 euro da spendere su Amazon Italia.

Insieme all'offerta fibra sarà incluso anche il modem e potrà essere aggiunto anche un FRITZ!Repeater 1200 per estendere la rete in tutta l'abitazione. La velocità di connessione arriverà fino ad un massimo di 2.5 Gigabit, dato standard per qualsiasi tipologia di FTTH. Il prezzo rimarrà fisso nel tempo e il costo di attivazione sarà azzerato per tutti gli utenti che posseggono giù delle utente Sorgenia. Inoltre, il contratto sottoscritto non avrà una durata minima, in qualunque istante sarà possibile cambiare operatore. I tempi di attivazione varieranno in base alla zona di residenza, ma con ogni probabilità bisognerà comunque attendere l'intervento da parte di un tecnico specializzato.