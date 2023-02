Se hai paura di essere spiato, usa NordVPN

Se hai paura di essere spiato, devi usare NordVPN. Si tratta di un servizio VPN (Virtual Private Network) che ti garantisce una connessione Internet privata e sicura.

Grazie a questo servizio, potrai navigare in anonimato, arginare i blocchi regionali per l’accesso a contenuti limitati e proteggere tutte le tue attività online.

Non si tratta di un servizio limitato a un particolare sistema operativo o dispositivo, poiché funziona su Windows, Android, MacOS, Linux e iOS.

Inoltre, attivando un solo account in questa pagina, potrai proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Per garantire la protezione alle tue informazioni personali, NordVPN si avvale di un avanzatissimo algoritmo di crittografia e della funzione di Kill Switch, la quale interrompe la connessione Internet se quella VPN viene persa.

Essere spiato con NordVPN è impossibile, ecco perché

Se ancora non sei convinto che essere spiato con NordVPN sia impossibile, devi sapere che il servizio si avvale di una rete di oltre 5.500 server in 59 Paesi.

Ciò vuol dire che, scegliendo tra questa ampia gamma di server, può soddisfare le tue esigenze specifiche, come connetterti a un server di un determinato Paese per vedere contenuti limitati in Italia, impedendo così a chiunque di spiare quanto stati facendo.

Un’altra funzione interessante di NordVPN è la Threat Protection, un’avanzatissima funzione di sicurezza che protegge il tuo dispositivo dalle minacce più pericolose e insidiose del Web.

Già integrato nella VPN, questo servizio si attiva in automatico nel momento in cui navighi su Internet o scarichi qualsiasi cosa.

Tale protezione funziona in questo modo: esamina ogni file che ha scaricato o sito che visiti e lo mette a confronto con un database in cui sono contenute le minacce più diffuse.

Se Threat Protection rileva la presenza di un file dannoso, bloccherà in modo automatico il download oppure impedirà l’accesso alla piattaforma Web, proteggendo in questo modo il tuo dispositivo.

Ma quanto costa l’abbonamento a NordVPN? Attualmente è in corso una promozione con cui il prezzo è scontato del 63% se sottoscrivi un abbonamento di 2 anni QUI.

Inoltre, oltre alla garanzia di rimborso di 30 giorni, potrai anche vincere dei mesi extra di abbonamento. Approfittane subito!

