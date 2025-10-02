Se hai un MacBook, questo Hub USB C 8in2 è essenziale e costa poco

Se hai tra le mani un laptop di ultima generazione, come ad esempio un MacBook Air o Pro, sai benissimo che le entrate a tua disposizione non sono tutte quelle di cui potresti aver bisogno. Il design iper sottile, infatti, ti ha privato di tante tecnologie diverse ma per rimediare a questo problema poi optare per un fantastico Hub USB C 8-in-2 come questo di BHHB. Di cosa si tratta? Dell’accessorio perfetto e di cui non fare mai a meno. Lo sconto del 22% su Amazon è l’offerta che stavi aspettando, per questo metti un carrello con soli 23,28 euro anziché 29,99 euro.

Un Hub USB C 8-in-2 come questo qui è perfetto da avere sempre a portata di mano. Grazie alle sue dimensioni compatte, infatti, non solo è l’accessorio ideale da portare con te anche fuori casa ma rende anche il suo utilizzo istantaneo e comodo. È realizzato con i migliori materiali così non solo da essere durevole e anche affidabile, ma per da permetterti oltremodo di farci affidamento in tutto e per tutto.

Per connettersi al tuo dispositivo sfrutta ben due porte USB C. In questo modo ti mette a portata di mano una serie di entrate che puoi sfruttare in mille modi diversi e per mille soluzioni differenti. In modo particolare, si compone da:

una porta Thunderbolt 3 con supporto alla ricarica fino a 100W PD così come la qualità 5k@60Hz;

una porta USB C fino a 5Gbps;

una porta HDMI con supporto al 4K@30Hz;

due porte USB 3.0 fino a 5Gbps;

un lettore di schede di memoria sia SD che TF;

una porta USB 2.0 fino a 480 mbps.

Visto le sue specifiche, ti faccio notare che per poter utilizzare questo determinato dispositivo hai bisogno di avere a disposizione un prodotto Apple, indifferentemente se è modello Pro o Air, con due porte USB C a disposizione.

Se nel corso delle due ore davanti al computer hai notato di dover trovare una soluzione alle poche entrate che hai a disposizione, allora l’Hub USB C 8-in-2 è quello che fa al caso tuo. Comprarlo subito su Amazon approfittando dello sconto del 22% e mettendolo in carrello con soli 23,28 euro.