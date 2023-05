Seagate FireCuda Gaming da 5TB: tanto stile a soli 129€

Siete alla ricerca di un meraviglioso HDD esterno per il vostro PC che sia di ottima qualità per conservare e proteggere i vostri file, ma anche incredibilmente elegante? Su Amazon potreste acquistare il bellissimo Seagate FireCuda Gaming da ben 5TB al prezzo di 129,99 euro invece di 179,99 euro. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre per questo taglio di memoria.

Seagate FireCuda Gaming da 5TB: l’HDD dal grande stile

FireCuda Gaming Hard Drive è stato appositamente creato con una capacità massima di 5 TB e permette di migliorare l’atmosfera della vostra postazione di gioco con l’illuminazione LED RGB personalizzabile. Queste luci sono totalmente personalizzabili con un controllo completo dei colori e dei motivi con il software Toolkit di Seagate. L’alimentazione avviene tramite bus USB 3.2 Gen 1 per comodità d’uso e minor ingombro, per giocare senza problemi a casa o dagli amici.

In caso di eventi imprevisti, come danni causati dall’acqua o calamità naturali, l’HDD è protetto dai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati. Questi aiutano a evitare perdite di dati e costi di recupero, assicurando la massima tranquillità. Insomma siete davanti a un prodotto di altissima qualità che al prezzo di 129,99 euro non può non essere acquistato. La disponibilità è immediata e con Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione. Non sottovalutate, infine, la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero con Cofidis.

