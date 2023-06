Marvel ha creato l'intro di Secret Invasion con l'IA

L’intro di Secret Invasion, nuovo contenuto Marvel appena arrivato in streaming su Disney+, è stata creata dall’IA. La conferma è giunta dal regista e produttore esecutivo Ali Selim: Parlavamo loro di idee, temi e parole, poi il computer creava qualcosa, successivamente potevamo variare qualche parola e anche il risultato cambiava . Un approccio al processo creativo ritenuto in linea al tema centrale della serie, i mutaforma.

Secret Invasion: immagini IA per l’intro della serie

A curare l’iniziativa è stato il team di Method Studios, società specializzata in effetti speciali con sede a Los Angeles, già impegnata in passato su produzioni cinematografiche come Angeli e demoni, Watchmen e Invictus. Ha già collaborato in più occasione anche con la casa di produzione del MCU per Loki, Moon Knight e altri progetti. Il risultato è quello visibile nel filmato qui sotto (a partire dal minuto 1:14).

Di seguito la sinossi della serie, che vede al centro della storia Nick Fury, interpretato da Samuel L Jackson. Al suo fianco c’è Talos (Ben Mendelsohn

). I due sono impegnati nel tentativo di fermare gli Skrull mutaforma, infiltrati sulla Terra in modo segreto, ora pronti a costituire una minaccia concreta per il pianeta e per il genere umano.

Nella nuova serie Marvel Studio ambientata nel presente dell’MCU, Nick Fury viene a sapere di un’invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skrull. Fury si unisce così a Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra: insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione e salvare l’umanità.

La prima stagione di Secret Invasion è formata da un totale pari a sei episodi, il primo dei quali (intitolato Resurrezione) già disponibile per la visione in streaming su Disney+. I rimanenti arriveranno uno a settimana, per completare la narrazione a fine luglio.

