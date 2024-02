Sei Nazioni 2024: come vederlo in streaming dall'estero

Oggi pagando solamente 3,99 euro al mese puoi acquistare uno degli abbonamenti NordVPN attualmente presenti sulla pagina web ufficiale. Avere una VPN è indispensabile per una connessione protetta, avere dato personali al sicuro e tutelare al massimo la propria privacy.

Grazie a NordVPN oltre a godere di un’esperienza semplice e fluida ogni volta che sei online visto che evita di scaricare malware e ti consente di navigare al sicuro da tracker e pubblicità, ti consente di accedere allo streaming che preferisci. Sei un tifoso e vuoi vedere la tua partita preferita anche se vivi all’estero? Con NordVPN, ad esempio, puoi vedere le partite del Sei Nazioni 2024.

Dunque, con NordVPN anche se sei un tifoso che vive o si trova all’estero per lavoro non devi più rinunciare alle tue partite preferite perchè hai a disposizione innovative soluzioni che ti consentono di accedere in streaming quando vuoi attivando una VPN.

Sei Nazioni 2024: come vederlo dall’estero

Il noto torneo di Rugby viene trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport che consente di avere accesso alla programmazione sportiva di Sky. Come sappiamo, però, coloro che sono attualmente all’estero ricevono il messaggio di errore nell’app di NOW a causa dei blocchi geografici che vengono imposti.

Come soluzione, dunque, non ti resta che attivare NordVPN per poter superare le restrizioni geografiche che vengono imposte dal provider nazionale. Una volta attivata, basta selezionare un server VPN posizionato in Italia per poter vedere senza limitazioni il torneo di rugby del Sei Nazioni.

Per chi volesse anche attivare il pass Sport di NOW per l’Italia, oggi è disponibile una speciale promozione a 9,99 euro al mese anzichè 14,99 per 1 anno. Per te coppe europee UEFA, Formula 1, tennis, MotoGP e tanto altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.