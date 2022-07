Sei soluzioni per l'audio del PC: apri le orecchie

Caro vecchio desktop, tanto bistrattato da una moltitudine di pressioni che cercano di scalzarne l’utilità, ma che resta ancorato a molte ore di studio e lavoro davanti al display. Con l’evolversi dei monitor, però, spesso e volentieri si è assistito ad una decadenza del supporto audio e troppo spesso le performance acustiche disponibili sono estremamente scarse. Sono passati i tempi della scheda audio a valore aggiunto inserita tra le specifiche ed i piccoli altoparlanti incastonati in schermi troppo sottili non consentono di esprimere al meglio quel che si sta ascoltando.

Abbiamo dunque raccolto alcune possibili proposte per ovviare a questo problema. Che si stia guardando un video in streaming o che si stia facendo una riunione da remoto, che si ascolti una lezione o che si stia giocando, l’audio è infatti componente essenziale dell’esperienza vissuta e sottovalutarne l’impatto sarebbe riduttivo quando tanto si è speso per grafica e display.

Trust Leto Set Altoparlanti (9,49 euro)

Partiamo dunque dal fronte ultra-low-cost, dove bastano meno di 10 euro per avere un paio di casse da appoggiare di fianco al display: siamo però certi che possano bastare per migliorare davvero l’esperienza? Qualche dubbio è lecito.

Altoparlanti Amazon Basics (13,43 euro)

Un prodotto della linea Amazon, che scommette su un buon mix di specifiche in proporzione al basso costo di accesso stabilito: un buon compromesso, ma chiaramente limitato alla mera utilità quotidiana senza troppe ambizioni di qualità. Design peculiare e distinguibile.

Trust Arys (24,99 euro)

Un’opzione in offerta speciale (-24%) da parte di un brand che ha saputo costruirsi una storia ed un profilo di affidabilità nel comparto delle periferiche per PC

Soundbar Majority Bowfell (44,95 euro)

Lo sconto del 18% è il biglietto da visita per una soundbar di qualità, da posizionarsi sopra o sotto il display senza la tradizionale accoppiata di casse da posizionare ai lati.

PreSonus Eris (98 euro)

Alzando l’asticella delle aspettative si arriva a questa coppia di altoparlanti di qualità superiore, ideali soprattutto per musica e film

Logitech Z333 (81,99 euro)

L’opzione Logitech, del resto, non poteva certo mancare: in questo caso in campo ci sono 80W per una configurazione audio 2.1 con subwoofer.

Uno, due, tre, ora puoi alzare il volume nella testa: la qualità non andrà a disperdersi tra tweeter gracchianti e bassi smagriti.

