Sei un musicista? Ottieni 500GB di cloud storage gratis

Un musicista lo sa quanto sono importanti le tracce audio. Certo, l’era del digitale ha fornito numerosi strumenti extra per rendere il lavoro un po’ più fluido ed efficiente, ma ciò non significa che sia esente da rischi legati – appunto – alle nuove tecnologie. Basti pensare a un malfunzionamento del dispositivo, oppure un furto, e potresti ritrovarti privato di tutto il tuo duro lavoro. Un’ottima soluzione al problema sono i cloud storage, ossia spazi di archiviazione online sul quale è possibile conservare qualsiasi tipologia di file che resteranno sempre accessibili.

Esistono tanti provider che offrono un servizio di questo genere, tra cui Google Drive. Il suo difetto, però, è presto detto: uno spazio di archiviazione troppo ridotto (appena 15 GB quello gratuito) e un costo di abbonamento mensile non eccessivo, ma comunque non sostenibile nel lungo periodo. Con pCloud, invece, se sei un musicista potrai ricevere gratis 500 GB di spazio di archiviazione per la durata di tre mesi. Ti basta registrarti oppure accedere al tuo account (se già ne possiedi uno) a questo link per ottenerli. Poi, se deciderai di acquistare lo spazio, sarà tuo per sempre e senza limiti di abbonamento o tempo.

Perché usare pCloud per la tua musica?

PCloud offre una serie di vantaggi su misura per gli artisti: ecco i quattro motivi principali per cui dovresti utilizzare il suo cloud storage per conservare la tua musica.

Accesso 24/7 – I tuoi progetti saranno disponibili online (e offline, in alcuni casi) in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Uno dei vantaggi di pCloud è, infatti, la sincronizzazione automatica.

– I tuoi progetti saranno disponibili online (e offline, in alcuni casi) in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Uno dei vantaggi di pCloud è, infatti, la sincronizzazione automatica. Espandi il tuo HDD – Ti basta effettuare l’accesso a pCloud Drive (incluso) per espandere le tue librerie audio senza occupare prezioso spazio sul disco.

– Ti basta effettuare l’accesso a pCloud Drive (incluso) per espandere le tue librerie audio senza occupare prezioso spazio sul disco. Condividi la tua musica via link – Condividi file, video, immagini o tracce audio, potrai anche realizzare dei link personalizzati e brandizzati. Grazie al player integrato, inoltre, potrai visualizzare i tuoi media (audio o video) direttamente nel tuo profilo.

– Condividi file, video, immagini o tracce audio, potrai anche realizzare dei link personalizzati e brandizzati. Grazie al player integrato, inoltre, potrai visualizzare i tuoi media (audio o video) direttamente nel tuo profilo. Funziona con qualsiasi DAW – Memorizza tracce e stems senza corromperne i meta dati: pCloud è compatibile con qualsiasi dispositivo (pc o mobile) e DAW.

Se sei un musicista, pCloud ti offre 500 GB di spazio di archiviazione online gratis per i primi tre mesi. Terminato il periodo gratuito e testate le funzionalità, potrai decidere in autonomia se proseguire l’esperienza acquistando spazio. Tutti i piani pCloud sono a vita: ciò significa che, una volta acquistata la quantità di spazio che più ti interessa, sarà tua per sempre. Al momento sono tre le proposte del provider, da 500 GB a 175 euro, da 2 TB a 350 euro e il nuovo piano personalizzasto 10 TB a 990 euro.

