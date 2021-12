Sei uno streamer? Il miglior programma per le live

Se sei uno streamer, realizzi tutorial oppure lezioni sul web, saprai di certo che il software utilizzato è importante. Purtroppo, spesso, è difficile trovare un programma in cui convergano tutte le funzionalità più importanti, costringendo a doverne combinare diversi per ottenere un prodotto finito. ManyCam è uno dei software tutto-in-uno più completi del settore, ricco di tantissime funzionalità dedicate proprio alle registrazioni oppure allo streaming. Grazie alle promozioni Black Friday, potrai risparmiare fino al 25% di sconto sull'acquisto dei piani Lifetime: una volta acquistato il software sarà tuo, per sempre. Nello specifico, il piano Studio è in offerta a 159 dollari (invece di 179), mentre il piano Premium a 199 dollari (invece di 239). Ovviamente i piani differiscono per funzionalità e risorse.

Streaming, tutorial o lezioni che siano, le funzioni di ManyCam sono davvero utili ed intuitive. La pratica lavagna virtuale, ad esempio, consente di disegnare, scrivere e aggiungere testi durante una registrazione oppure in diretta. Potrai utilizzare strumenti utili come evidenziatori, forme, penne e timbri, utili per spiegare e sottolineare i concetti al meglio. Anche gli sfondi virtuali sono una pratica funzione che può sostituire il green screen. Se la tua passione è lo streaming online, grazie a ManyCam potrai trasmettere in diretta su più piattaforme contemporaneamente come Facebook o YouTube senza alcun watermark. Ovviamente potrai aggiungere alla diretta finestre multiple da differenti sorgenti video: in una potrai giocare online, nell'altra riprendere il tuo volto.

Completano il quadro un numero illimitato di effetti, la funzione di registrazione del desktop, NDI Support, Chroma Key e un'applicazione per dispositivi mobili inclusa. Con il piano Premium – in offerta a soli 199 dollari invece di 239 – avrai inoltre accesso all'Assistenza Prioritaria, che ti consentirà di “saltare” la fila quando mandi una richiesta di assistenza. Il piano Studio, invece, è in offerta a 159 dollari invece di 179. Entrambi i piani sono Lifetime, ovvero con pagamento una tantum senza abbonamento.