SelfyConto: zero canone per 12 mesi e carta di debito ecologica

SelfyConto si presenta come un’opzione innovativa e conveniente, offrendo una piattaforma bancaria completa direttamente nelle mani degli utenti. Con un canone conveniente, servizi bancari gratuiti e una gamma completa di funzionalità accessibili tramite l’app, questo conto è progettato per rendere più semplice la vita finanziaria.

Con SelfyConto, il canone per la tenuta del conto è gratuito per il primo anno. E per i più giovani è possibile beneficiare di questa agevolazione fino al trentesimo compleanno. Inoltre, il conto include una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato e dotata di tecnologia contactless. Questa carta versatile consente di effettuare acquisti online e fisici, offrendo anche la comodità di utilizzare il proprio smartphone o smartwatch come mezzo di pagamento.

SelfyConto rende la gestione delle tue finanze ancora più accessibile eliminando le spese per le principali operazioni bancarie. I bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro sono gratuiti. Inoltre, l’app offre zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo. Questa flessibilità permette di concentrarsi sulle proprie esigenze finanziarie senza doversi preoccupare di spese extra.

L’app di Mediolanum offre accesso completo a tutti i servizi di SelfyConto. È possibile visualizzare la propria posizione finanziaria in tempo reale, effettuare operazioni bancarie fondamentali, richiedere prestiti con esito immediato e persino investire in fondi comuni o fare trading online.

Dopo il primo anno, il canone per la tenuta del conto è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale pari a 11,25 euro. Tuttavia, SelfyConto offre molteplici opzioni per ottenere ulteriori agevolazioni. Il canone rimane gratuito fino al 31 dicembre 2024 sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione. In alternativa, se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro o si effettuanoi 48 operazioni di compravendita titoli, è possibile continuare a beneficiare di un canone zero.

