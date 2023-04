Sembra un antivirus ma installa malware sul tuo PC: come evitare disastri?

Secondo quanto riportato da SentinelLabs, un gruppo di hacker noto come Winter Vivern sta prendendo di mira diverse organizzazioni governative europee e non solo.

Il collettivo, che sembra essere vicino a Russia e Bielorussia, lavora con risorse alquanto limitate, abbinando però alle stesse un certo ingegno che li rende molto pericolosi per chi non protegge adeguatamente i propri dispositivi.

A quanto pare, infatti, Winter Vivern sta diffondendo una sorta di antivirus fasullo che, invece di scansionare il computer in questione, va ad installare malware. Ciò avviene attraverso un foglio di calcolo con estensione XLS, contenente una macro dannosa, che viene proposto dall’utente (probabilmente come una sorta di report della scansione avvenuta).

I principali attacchi malware di cui il gruppo viene imputato sono avvenuti in paesi come Lituania, Slovacchia, Vaticano e India. Non è comunque da escludere che, nel breve periodo, situazioni simili potrebbero verificarsi anche nel nostro paese.

Finti antivirus e altre minacce subdole: come evitare il peggio?

Per evitare infezioni legate a malware come quelli diffusi da Winter Vivern è necessario prendere alcune semplici precauzioni.

Fare attenzione a quali software si installano sul computer ed evitare documenti e file Excel sospetti è, senza ombra di dubbio, un ottimo punto di partenza. Allo stesso tempo, adottare uno strumento di protezione efficace, risulta il modo migliore per elevare ulteriormente la propria sicurezza digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.