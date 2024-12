Sembra un faretto ma è un Mini Proiettore 130" con Bluetooth e WiFi

A primo impatto assomiglia ai faretti che vengono usati nel campo dell’illuminazione invece lo accendi e ti fa avere il cinema in casa. Questo mini proiettore portatile è una vera genialata con tecnologie come Bluetooth e WiFi a tua completa disposizione per non privarti di niente. Hai mai pensato di rendere il salotto o la camera da letto una sala di riproduzione? Da oggi lo fai senza intoppi. Puoi acquistarlo a soli 62,99€ su Amazon con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo. Non perdere un secondo e aggiungilo al carrello con un click.

Mini Proiettore, perché acquistare questo modello?

Anche se non ne hai mai utilizzato uno prima d’ora, il mini proiettore di LQWELL è semplicissimo da mettere in funzione. Anzitutto le dimensioni sono da elogiare perché quando hai finito di usarlo, puoi sistemarlo ovunque o persino lasciarlo sul mobile in salotto: tanto è piccolo e non dà mai fastidio.

Se invece vuoi dare via a una serata in stile cinema, sistemalo e accendilo: attraverso il Bluetooth e il WiFi puoi connettere i tuoi dispositivi senza cavi. Tuttavia hai a disposizione una porta HDMI così nel caso colleghi anche console gaming, TV STICK, computer e tanto altro ancora.

La correzione trapezoidale è automatica per non doverci smanettare, la luminosità eccellente e la risoluzione è da 720p ma vengono supportati sia il Full HD che il 4K senza problemi. In altre parole a te non resta che scegliere il contenuto su cui cliccare play.

La dimensione di proiezione raggiunge una dimensioni di 130 pollici mentre la base ti permette di roteare la proiezione con un angolo di 220°.

A soli 62,99€ su Amazon, il Mini Proiettore portatile di LQWELL è disponibile con sconto del 30%. Acquistalo per avere un cinema personale a casa.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.