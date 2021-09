Sembra un ventilatore, ma è una lampada intelligente

Non lasciarti ingannare dalla forma di questa lampada: non è un ventilatore, ma un concept estremamente originale che oggi è in offerta su Amazon riproponendosi così nella vetrina delle nuove opportunità. Ma non lasciarti nemmeno ingannare dalla sola originalità del design, perché non è in ballo una sola questione estetica: davvero questa lampada da garage (o cantina, o magazzino) è in grado di offrire davvero una illuminazione differente.

Lo diciamo a ragion veduta, dopo le prove effettuate sul modello in occasione di una precedente parentesi di sconto: nel nostro caso l'adozione è stata indirizzata in una cantina, con bracci laterali orientati leggermente verso l'alto per poter illuminare al meglio tutte le pareti laterali senza dover innestare ulteriori punti luce.

Non solo la lampada Vintoney promette 60W di potenza con 6000 lumen in uscita, ma ha anche quattro bracci orientabili con i quali è possibile direzionare la luce per una resa ottimale in ogni situazione. A seconda dell'altezza del soffitto dal pavimento, o della dimensione del locale da illuminare, la lampada può essere infatti calibrata ed erogare così in modo più diretto la luce.

La buona dissipazione del calore grazie al profilo in lega di alluminio rende ideale l'utilizzo in ogni contesto e non servono lavori per l'adozione del punto luce: è sufficiente l'attacco E27 delle lampadine tradizionali e la lampada può essere avvitata.

La vita media del dispositivo è valutata su circa 50 mila ore di attività: si fanno molte cose in una cantina, un garage o un magazzino in così tanto tempo, dunque la scelta migliore è quella di avere una buona illuminazione per poter operare al meglio sempre e comunque. Il costo? Poca roba alla luce dell'utilità possibile: 11,04 euro.