Semplifica la programmazione di contenuti social evergreen con l'AI

Chi gestisce più account social sa bene che un compito simile richiede prima di tutto costanza, ma anche strategia. E proprio per questo motivo, può capitare di non avere tempo per pubblicare un nuovo post ogni giorno manualmente.

Un rimedio efficace può arrivare però dall’intelligenza artificiale, o meglio da una piattaforma AI come Vista Social, grazie alla quale è possibile creare e programmare contenuti evergreen per mantenere attivi i propri social senza sforzi, senza per questo trascurare una metrica fondamentale come l’engagement. I piani di Vista Social partono da 39 dollari al mese, con l’opportunità di provare gratis il servizio per 14 giorni.

Programmare contenuti social evegreen con l’AI di Vista Social

La piattaforma Vista Social mette a disposizione dei suoi utenti l’intelligenza artificiale per semplificare la programmazione dei contenuti sui profili social. Ecco in che modo un’applicazione di questo tipo può tornare utile a chi lavora a stretto contatto con i social network:

Creazione di contenuti evergreen : con Vista Social è possibile creare contenuti evergreen, vale a dire post che restano sempre attuali, e programmarli in modo da ripubblicarli di tanto in tanto sui propri account social.

: con Vista Social è possibile creare contenuti evergreen, vale a dire post che restano sempre attuali, e programmarli in modo da ripubblicarli di tanto in tanto sui propri account social. Pubblicazione intelligente : l’intelligenza artificiale aiuta ad automatizzare il processo di pubblicazione, sulla base dei giorni e degli orari in cui hanno più possibilità di ottenere un engagement migliore da parte dei propri follower.

: l’intelligenza artificiale aiuta ad automatizzare il processo di pubblicazione, sulla base dei giorni e degli orari in cui hanno più possibilità di ottenere un engagement migliore da parte dei propri follower. Ricondivisione dei migliori post : oltre ai nuovi post evergreen, Vista Social è in grado di individuare in autonomia quelli che sono i migliori post dei propri account social, provvedendo a ricondividerli per migliorare ulteriormente l’engagement del profilo.

: oltre ai nuovi post evergreen, Vista Social è in grado di individuare in autonomia quelli che sono i migliori post dei propri account social, provvedendo a ricondividerli per migliorare ulteriormente l’engagement del profilo. Personalizzazione per ogni social : non sempre lo stesso contenuto è in grado di avere successo su più piattaforme, per questo motivo Vista Social adatta questo contenuto in base al social di destinazione, personalizzando sia il testo che il formato.

: non sempre lo stesso contenuto è in grado di avere successo su più piattaforme, per questo motivo Vista Social adatta questo contenuto in base al social di destinazione, personalizzando sia il testo che il formato. Monitoraggio delle prestazioni dei post: le performance di ogni contenuto social vengono attentamente monitorate per ottimizzare la strategia di pubblicazione nel corso del tempo.

Alla luce di tutto questo, Vista Social si presenta come una piattaforma ideale per aziende, brand e content creator che desiderano sfruttare la programmazione di nuovi contenuti senza doverli creare ogni volta da zero.