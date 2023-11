SemRush: scala la SERP Google grazie ai migliori strumenti SEO

La SEO è uno dei principali metodi per aumentare la visibilità online. Per scalare la SEPR di Google è necessario, infatti, creare dei contenuti interessanti e con le keyword posizionate al punto giusto. Una delle migliori piattaforme che può aiutarti a migliorare il posizionamento del tuo sito web in breve tempo è SemRush. Con i suoi 55 strumenti dedicati puoi effettuare l’analisi dei tuoi competitor, ottimizzare i tuoi contenuti, effettuare una ricerca delle keyword efficaci e tanto altro. SemRush propone tre piani in abbonamento. Pro è disponibile al prezzo di 129,95 dollari al mese ed è il più adatto per le piccole imprese. Guru ha un prezzo di 249,95 dollari al mese ed è un upgrade del piano precedente. Business ha invece un prezzo di 499,95 dollari al mese ed è dedicato alle grandi aziende. Se vuoi abbonarti e risparmiare, scegli il pagamento annuale e ottieni uno sconto del 17%.

SemRush: la migliore piattaforma per aumentare visibilità online del proprio sito web

Come già accennato, SemRush è una suite completa che migliorerà esponenzialmente tue strategie di marketing. Grazie all Keyword Magic Tool potrai trovare sempre trovare le giuste parole chiave, scoprire la difficoltà di ogni keyword e visualizzare i prezzi potenziali per le tue campagne PPC (Pay per click). Potrai inoltre analizzare il profilo backlink di ogni dominio, monitorare costantemente la tua posizione nella SERP o realizzare audit di SEO tecnica. Per quanto riguarda la creazione di contenuti, puoi trovare i temi più adatti al tuo pubblico, ottenere suggerimenti per creare contenuti SEO-friendly o utilizzare le funzioni AI per migliorare i tuoi testi. Questa piattaforma ti consente inoltre di migliorare anche le tue strategie social, con la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti e gestendo la reputazione pubblica del tuo brand. Infine, puoi anche analizzare le tue campagne Google Shopping e monitorare il copy e le landing page degli annunci della concorrenza.

Puoi provare la piattaforma gratis per una settimana (qualsiasi piano tu voglia scegliere). Inoltre, la piattaforma ti offre una garanzia di rimborso totale se disdici il tuo ordine entro 7 giorni. Scopri un nuovo modo di fare SEO e SEM. Inizia a usare SemRush e vedrai che non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.