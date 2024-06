Sennheiser ACCENTUM: le cuffie wireless al MINIMO STORICO

Sennheiser ACCENTUM in sconto di 50 euro su Amazon è il migliore affare di oggi se stai cercando cuffie wireless top di gamma a un prezzo accessibile. L’e-commerce le propone con un’ottima offerta che le porta al loro minimo storico. I punti di forza sono davvero tanti, passiamo in rassegna quelli più importanti.

Cuffie wireless Sennheiser ACCENTUM, imperdibili a questo prezzo

Con design over-ear ergonomico, hanno in dotazione la cancellazione ibrida del rumore (ANC) per un’esperienza di ascolto sempre senza compromessi. Inoltre, la batteria interna garantisce un’autonomia fino a 50 ore con una sola ricarica e l’equalizzatore a 5 bande permette di personalizzare la riproduzione in base ai propri gusti. Non mancano poi 2 microfoni con tecnologia beamforming per la comunicazione vocale chiara e nitida durante le chiamate o l’esecuzione dei comandi vocali. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Invece di 179 euro come da listino ufficiale, oggi puoi acquistare le cuffie wireless Sennheiser ACCENTUM al prezzo finale di solo 129 euro, il più basso di sempre. Lo sconto di 50 euro è applicato in automatico: non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire, è tutto pronto per metterle nel carrello e cogliere al volo l’occasione. Scegli tra la colorazione Bianco e Nero, la spesa non cambia.

Amazon gestisce direttamente la vendita e la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. La qualità del prodotto è testimoniata dalle centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di ascoltarle, con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.