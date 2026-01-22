Sennheiser ACCENTUM Plus sono le migliori Cuffie Bluetooth in sconto Amazon

Se cerchi un paio di cuffie Bluetooth Over Ear, scegli le Sennheiser ACCENTUM Plus: senza fili, con audio di alta qualità e una batteria che dura 50 ore per usarle sia dentro che fuori casa in totale comodità. Si connettono ai tuoi dispositivi senza problemi, sono dotate di ANC ibrido e sono anche scontate su Amazon. Il ribasso del 18% rende l’acquisto più semplice:comprale subito a soli 121,49€ prima che il prezzo torni su.

Cuffie Bluetooth Sennheiser: spesa piccola ma resa massima

Se hai un budget medio per l’acquisto di un paio di Cuffie Bluetooth, non devi scoraggiarti: anche con poco più di 100 euro puoi puntare a modelli di qualità. Le Sennheiser ACCENTUM Plus fanno parte di questa categoria: con design Over Ear, avvolgono le tue orecchie in totalità e ti forniscono un primo isolamento dai rumori esterni. Le imbottiture sono morbide, confortevoli e abbinate a un archetto altrettanto imbottito e regolabile. In questo modo si adattano alla forma della tua testa e le puoi usare per lunghe ore.

Si connettono a qualsiasi dispositivo? Sì, grazie alla connettività Bluetooth puoi abbinare queste cuffie sia a smartphone che laptop, indipendentemente dal sistema operativo. Le connessioni rimangono stabili e sono sempre di massima qualità.

Sennheiser ACCENTUM Plus, contenuto della confezione e specifiche

Per rendere l’esperienza curata nei minimi particolari, le Sennheiser ACCENTUM Plus sono cuffie Bluetooth complete di tutto. Anche la confezione è unica nel suo genere, visto che include il cavo di ricarica USB C, un cavo aggiuntivo nel caso ti voglia usarle in modalità cablate e la custodia imbottita e rifinita. Portarle con te, in questo modo, diventa semplicissimo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle cuffie, invece, ti faccio sapere che:

sono dotate di audio stereo HD immersivo con equalizzatore a 5 bande;

con equalizzatore a 5 bande; puoi personalizzare l’audio attraverso le varie impostazioni e app;

attraverso le varie impostazioni e app; sono dotate di controlli rapidi sui padiglioni per gestione di musica e telefonate;

sui padiglioni per gestione di musica e telefonate; c’è un microfono integrato;

integrato; la batteria dura 50 ore ed è con ricarica rapida ;

; ANC è di tipo ibrido e puoi attivarlo o lascialo in modalità trasparenza a seconda delle tue esigenze.

Lo sconto in corso su Amazon per queste cuffie

Se tutte queste caratteristiche e dettagli ti hanno entusiasmato, sappi che le Sennheiser ACCENTUM Plus sono pronte per essere acquistate. Approfitta del ribasso su Amazon del 18% e comprale a soli 121,49€ subito.