Sennheiser HD300: ottime cuffie a soli 34 euro

Se siete alla ricerca di un buon paio di cuffie, senza dover spendere cifre astronomiche, abbiamo una soluzione interessante. Si tratta delle Sennheiser HD300, una cuffia over-ear entry level della casa tedesca, dall’ottimo rapporto qualità prezzo, oggi in promozione su Amazon.

Cuffie stereo Sennheiser HD300: caratteristiche tecniche

Innanzitutto le HD300 sono cuffie chiuse per la cancellazione passiva del rumore. I padiglioni over-ear in ecopelle, infatti, permettono un discreto isolamento evitando il disturbo di suoni esterni durante l’ascolto. Molto interessante la costruzione che, nonostante l’utilizzo della sola plastica, offrono durabilità e leggerezza per il massimo confort anche durante le sessioni prolungate. D’altronde si tratta di cuffie che prediligono la qualità del suono e quindi l’ascolto musicale. Completa la dotazione il design richiudibile che permette di ridurre notevolmente l’ingombro in modo da essere trasportate con la massima semplicità.

Passando all’aspetto più tecnico, troviamo una connessione attraverso il tradizionale jack da 3,5mm. L’impedenza di soli 18 ohm garantisce prestazioni ottimali anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per quanto riguarda i trasduttori troviamo due driver da 32mm proprietari Sennheiser che garantiscono una risposta in frequenza di 18-20.000Hz. In sostanza possiedono un suono piuttosto equilibrato e dettagliato, con un’ampia risposta dei bassi.

Grazie alle offerte del giorno, le HD300 sono acquistabili su Amazon a soli 34,99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino di 49,90 euro.