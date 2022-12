Sennheiser, questo -44% è musica per le tue orecchie

L’unico compromesso è sul prezzo grazie agli sconti Amazon di fine anno, ma per il resto le Sennheiser HD 450BT sono cuffie di alta qualità che fanno dell’esperienza di ascolto il centro della propria mission. Design lineare e discreto, tecnologia Sennheiser (e c’è poco da aggiungere in proposito), ma una stoccata pari al -44% proprio in occasione della fine dell’anno: è questo il miglior prezzo mai raggiunto da questo modello, occasione unica per approfittarne e godersele a partire dal 2023.

La batteria ha durata di ben 30 ore, consentendo così giornate piene di musica senza alcun pensiero. Cancellazione attiva del rumore e bassi dinamici profondi contraddistinguono l’esperienza di ascolto, arricchita dal pieno supporto a codec aac e aptx a bassa latenza.

Ogni singola opzione può essere gestita da app Sennheiser Smart Control e gli assistenti vocali (Siri e Google Assistant) consentono di trasformare le cuffie anche in uno strumento di input per dispositivi e servizi vari. Due i colori disponibili, entrambi al clamoroso prezzo di 99 euro: bianco e nero.

Si possono trovare cuffie di miglior qualità ancora? Sicuramente. Si possono trovare cuffie ad un prezzo ancor più conveniente? Assolutamente si. Difficilmente, però, si potranno trovare cuffie con un rapporto qualità/prezzo come quello disponibile in questa offerta. Una vera occasione di fine anno, insomma, che potrà cambiare le ore di viaggio di un pendolare, il tempo libero di uno studente, la passeggiata pomeridiana o l’ascolto di un podcast interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.