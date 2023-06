Sensore porta o finestra: l'antifurto low cost che funziona

Da una parte lo colleghi alla porta o alla finestra, dall’altro al telaio degli infissi, poi chiudi e parti tranquillo per le vacanze: in caso di anomalia, di un’apertura imprevista, si attiva e ti avvisa subito. È il sensore di Irfora protagonista oggi su Amazon con un’offerta dedicata che lo propone in sconto del 50% sul listino. Per approfittarne non devi far altro che applicare il codice promozionale W4PPPR55 al checkout.

La casa al sicuro con questo sensore Wi-Fi (sconto 50%)

È in grado di comunicare con il tuo smartphone, anche quando sei lontano da casa, grazie alla connettività Wi-Fi integrata. Si tratta a tutti gli effetti di un antifurto low cost per proteggere l’abitazione e tutto ciò che vi è dentro. Maggiori informazioni sulle caratteristiche e sul funzionamento sono consultabili nella descrizione completa.

Tra i punti di forza segnaliamo la compatibilità con Alexa, Assistente Google e IFTTT che gli permette di diventare parte integrante della smart phone. In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il sensore per porte e finestre di Irfora al prezzo finale di soli 12,99 euro, approfittando dello sconto del 50%.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine se in possesso di un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare il mese di prova senza spese).

