Senti che suono con Apple Music: provalo gratis per 1 mese

Se non hai mai provato Apple Music, questo è il momento giusto per farlo. La piattaforma di musica in streaming della mela morsicata punta a sorprenderti con funzioni integrate che aggiungono un nuovo valore alle tue canzoni preferite: con la qualità dell’audio spaziale in Dolby Atmos e della definizione lossless sarà come essere in sala di registrazione, letteralmente al centro della tua musica. Per scoprire cosa si prova, puoi attivare la prova gratuita e senza impegno di un mese.

Perché Apple Music è diverso

Apple Music non è il solito servizio di musica in streaming, ma una piattaforma che promette e soprattutto mantiene la promessa su una qualità audio semplicemente strepitosa e superiore rispetto alla concorrenza. Avvalendosi della tecnologia Dolby Atmos su migliaia di brani riesce a coinvolgerti come mai fatto finora: a questo si aggiunge la compressione audio lossless che riduce le dimensioni del file originale, ma mantiene perfettamente tutti i dati. Scoprirai la straordinaria sensazione di sentire davvero ogni singolo strumento delle tue canzoni preferite.

Al di là della qualità sonora, Apple Music mette a tua disposizione un immenso catalogo di oltre 100 milioni di brani, tra ultime uscite e grandi classici, con alcune funzioni interessanti come Sing, grazie alla quale potrai trasformare la tua sessione di ascolto in un vero e proprio karaoke, con testo che scorre e possibilità di regolare il livello della voce originale.

Tutto questo senza interruzioni pubblicitarie, con la possibilità di scegliere i brani che vuoi senza limiti e con tutti i podcast più popolari a tua disposizione. Insomma: provarlo ne vale proprio la pena, il rischio è quello di non tornare più indietro.